Зеленский поздравил Чарльза ІІІ с коронацией

6 мая, 20:30
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Зеленский поздравил короля Чарльза III и королеву Камиллу с коронацией (Фото:Офис президента Украины)

Зеленский поздравил короля Чарльза III и королеву Камиллу с коронацией (Фото:Офис президента Украины)

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил короля Соединенного Королевства Чарльза III и королеву Камиллу с коронацией.

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«От имени всего украинского народа я поздравляю Их Величества — настоящих друзей Украины — с этим историческим событием, которое начинает новую эпоху британской монархии. Желаю Королю Чарльзу III долгих лет успешного правления, а народу Соединенного Королевства — процветания и совместной с нами победы», — сказал Зеленский в вечернем видеообращении в субботу, 6 мая.

Видео дня

Зеленский вспомнил о своей встрече с Чарльзом ІІІ в Лондоне в феврале этого года.

«Для меня было честью встретиться лично с Его Величеством в Лондоне, я помню наш разговор, я помню искреннюю эмоцию к Украине и украинцам. И спасибо за поддержку! Спасибо всем британцам», — сказал глава украинского государства.

https://www.youtube.com/watch?v=o8VFbJJn0xI&ab_channel=%D0%9E%D1%84%D1%96%D1%81%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8

Сегодня в Лондоне состоялась коронация Чарльза ІІІ и его супруги Камилы. На церемонии присутствовали первая леди Украины Елена Зеленская и премьер-министр Денис Шмыгаль.

Редактор: София Лазарова

Теги:   Великобритания Королевская семья Владимир Зеленский Офис президента Украины Украина-Великобритания Король Чарльз ІІІ

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