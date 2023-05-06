Зеленский поздравил Чарльза ІІІ с коронацией
Зеленский поздравил короля Чарльза III и королеву Камиллу с коронацией (Фото:Офис президента Украины)
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил короля Соединенного Королевства Чарльза III и королеву Камиллу с коронацией.
«От имени всего украинского народа я поздравляю Их Величества — настоящих друзей Украины — с этим историческим событием, которое начинает новую эпоху британской монархии. Желаю Королю Чарльзу III долгих лет успешного правления, а народу Соединенного Королевства — процветания и совместной с нами победы», — сказал Зеленский в вечернем видеообращении в субботу, 6 мая.
Зеленский вспомнил о своей встрече с Чарльзом ІІІ в Лондоне в феврале этого года.
«Для меня было честью встретиться лично с Его Величеством в Лондоне, я помню наш разговор, я помню искреннюю эмоцию к Украине и украинцам. И спасибо за поддержку! Спасибо всем британцам», — сказал глава украинского государства.
Сегодня в Лондоне состоялась коронация Чарльза ІІІ и его супруги Камилы. На церемонии присутствовали первая леди Украины Елена Зеленская и премьер-министр Денис Шмыгаль.