Зеленский поздравил Чарльза ІІІ с коронацией 6 мая, 20:30 Зеленский поздравил короля Чарльза III и королеву Камиллу с коронацией (Фото:Офис президента Украины)

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил короля Соединенного Королевства Чарльза III и королеву Камиллу с коронацией.



«От имени всего украинского народа я поздравляю Их Величества — настоящих друзей Украины — с этим историческим событием, которое начинает новую эпоху британской монархии. Желаю Королю Чарльзу III долгих лет успешного правления, а народу Соединенного Королевства — процветания и совместной с нами победы», — сказал Зеленский в вечернем видеообращении в субботу, 6 мая.

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Зеленский вспомнил о своей встрече с Чарльзом ІІІ в Лондоне в феврале этого года.

«Для меня было честью встретиться лично с Его Величеством в Лондоне, я помню наш разговор, я помню искреннюю эмоцию к Украине и украинцам. И спасибо за поддержку! Спасибо всем британцам», — сказал глава украинского государства.

Сегодня в Лондоне состоялась коронация Чарльза ІІІ и его супруги Камилы. На церемонии присутствовали первая леди Украины Елена Зеленская и премьер-министр Денис Шмыгаль.