Зеленский отреагировал на звонки Шойгу по поводу «грязной бомбы»: Если кто-то и может применить ядерное оружие, то только Путин 23 октября, 21:31 Зеленский дал понять, что применить ядерное оружие может только Путин (Фото:REUTERS / Valentyn Огиренко)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что применить ядерное оружие в нашей части Европы может только один субъект, приказавший министру обороны РФ Сергею Шойгу обзванивать сегодня своих западных коллег по поводу «грязной бомбы».

Об этом глава украинского государства сказал в вечернем видеообращении в воскресенье, 23 октября.

"Когда сегодня российский министр обороны устраивает телефонную карусель и обзванивает иностранных министров с рассказами о так называемой грязной ядерной бомбе, все все хорошо понимают. Понимают, кто источник всего грязного, что только можно представить в этой войне", — сказал Зеленский.

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Он отметил, что вместе с Россией всегда приходит смерть и разрушение.

«Повсюду, куда Россия принесла смерть и деградацию, мы возвращаем нормальную жизнь. Именно это об украинцах. Там, где Украина никогда не уничтожается жизнь. А вот там, куда приходит Россия, она повсюду оставляет массовые могилы, пыточные, разрушенные города и села, заминированную землю, уничтоженную инфраструктуру и природные катастрофы», — сказал глава государства.

«И если кто-то может применить ядерное оружие в нашей части Европы, то это лишь один субъект — и этот субъект как раз и приказал товарищу Шойгу куда-то там звонить», — добавил он.

Полагаю, отметил Зеленский, что сейчас мир должен максимально жестко отреагировать. Если Россия подготовила очередное повышение ставок и очередной эскалационный шаг — она уже сейчас, превентивно и до любой новой своей «грязи», должна увидеть, что мир это не проглотит".

23 октября Шойгу провел телефонные переговоры с французским, британским и турецким министрами обороны. Всем трем коллегам Шойгу выразил «обеспокоенность» тем, что Украина якобы готовит «провокации» с применением «грязной бомбы».

Он также обсудил Украину с министром обороны США Ллойдом Остином, однако подробности разговора не уточняются.

В Минобороны Британии подтвердили разговор Шойгу и британского министра Бенома Уоллеса. Там отметили, что звонок состоялся по просьбе российской стороны.



В ведомстве сообщили, что Шойгу утверждал, что Украина планирует действия при содействии западных стран, включая Великобританию, для эскалации конфликта. Министр обороны Британии опроверг эти заявления и предупредил Шойгу, что такие обвинения не должны использоваться как повод для большей эскалации.

В Офисе президента и МИД Украины также отвергли обвинения Шойгу в якобы подготовке украинской стороной «провокаций» с «грязной бомбой».