«Это не об одном человеке». Зеленский рассказал, кто стоит за дальнобойными ударами по России

Пожар на складе Wildberries в Санкт-Петербурге после атаки украинских беспилотников, 24 июля 2026 года (Фото: REUTERS)

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что операции с применением дальнобойных беспилотников — это результат совместной работы Вооруженных сил Украины, Службы безопасности (СБУ), разведчиков и спецподразделений, а не заслуга одного человека.

Об этом Зеленский заявил в интервью Sky News, комментируя роль Михаила Федорова в развитии украинских дальнобойных атак беспилотниками.

Украинский лидер подчеркнул, что «глубокий удар — это не об одном человеке».

Реклама

Зеленский отметил, что к реализации таких операций привлечены украинская армия, СБУ, разведка и спецподразделения.

По словам президента, Министерство обороны должно создавать необходимые условия и обеспечивать военных ресурсами, однако непосредственно боевые задачи выполняют украинские воины.

«Операции проводят солдаты, а не кто-то другой. Это самое важное», — подчеркнул он.

Зеленский также призвал не приписывать успехи Украины отдельным должностным лицам. Так как обороноспособность страны зависит от совместной работы военных, гражданских лиц, уплачивающих налоги, международных партнеров и сотен украинских производителей.

«И поэтому, при всем уважении к Сырскому, при всем уважении к Федорову, они должны работать вместе. Иначе они не смогут доносить правильные сигналы армии, правильные сигналы нашей команде, а также партнерам», — отметил Зеленский.

Президент также заявил, что кадровые решения в оборонном секторе были обусловлены необходимостью устранить проблемы во взаимодействии между Министерством обороны и командованием армии.

Протесты против увольнения Федорова и за отставку Сырского — главное

Начиная с 16 июля, в Киеве и других городах Украины проходят акции с требованием вернуть Михаила Федорова на должность министра обороны и уволить главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

Сам Федоров во время брифинга 16 июля заявил, что Украине необходимо сменить главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, чтобы «победить врага асимметрично».

Он также подтвердил конфликт с главнокомандующим, заявив, что Сырский блокировал все его инициативы и не был готов обсуждать проблемы, зато был «готов плести интриги».

Реклама:

16 июля президент Владимир Зеленский заявил, что обязанности министра обороны в новом правительстве Сергея Корецкого будет исполнять Евгений Хмара, возглавлявший Центр специальных операций Альфа СБУ.

Издание Financial Times сообщило, что Зеленский рассматривает возможность увольнения Сырского на фоне масштабных протестов.

18 июля Зеленский сообщил, что провел длительный разговор с Федоровым и отдельно поговорил с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским.

Вечером 21 июля Зеленский заявил, что Александр Сырский покидает пост главнокомандующего ВСУ, который он занял в феврале 2024 года после отставки Валерия Залужного. Новым главнокомандующим стал 43-летний командующий Объединенными силами Михаил Драпатый.