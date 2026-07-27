«Это не об одном человеке». Зеленский рассказал, кто стоит за дальнобойными ударами по России

27 июля, 08:21
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Пожар на складе Wildberries в Санкт-Петербурге после атаки украинских беспилотников, 24 июля 2026 года (Фото: REUTERS)

Пожар на складе Wildberries в Санкт-Петербурге после атаки украинских беспилотников, 24 июля 2026 года (Фото: REUTERS)

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что операции с применением дальнобойных беспилотников — это результат совместной работы Вооруженных сил Украины, Службы безопасности (СБУ), разведчиков и спецподразделений, а не заслуга одного человека.

Об этом Зеленский заявил в интервью Sky News, комментируя роль Михаила Федорова в развитии украинских дальнобойных атак беспилотниками.

Украинский лидер подчеркнул, что «глубокий удар — это не об одном человеке».

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Зеленский отметил, что к реализации таких операций привлечены украинская армия, СБУ, разведка и спецподразделения.

По словам президента, Министерство обороны должно создавать необходимые условия и обеспечивать военных ресурсами, однако непосредственно боевые задачи выполняют украинские воины.

«Операции проводят солдаты, а не кто-то другой. Это самое важное», — подчеркнул он.

Зеленский также призвал не приписывать успехи Украины отдельным должностным лицам. Так как обороноспособность страны зависит от совместной работы военных, гражданских лиц, уплачивающих налоги, международных партнеров и сотен украинских производителей.

«И поэтому, при всем уважении к Сырскому, при всем уважении к Федорову, они должны работать вместе. Иначе они не смогут доносить правильные сигналы армии, правильные сигналы нашей команде, а также партнерам», — отметил Зеленский.

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Президент также заявил, что кадровые решения в оборонном секторе были обусловлены необходимостью устранить проблемы во взаимодействии между Министерством обороны и командованием армии.

Протесты против увольнения Федорова и за отставку Сырского — главное

Начиная с 16 июля, в Киеве и других городах Украины проходят акции с требованием вернуть Михаила Федорова на должность министра обороны и уволить главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

Сам Федоров во время брифинга 16 июля заявил, что Украине необходимо сменить главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, чтобы «победить врага асимметрично».

Он также подтвердил конфликт с главнокомандующим, заявив, что Сырский блокировал все его инициативы и не был готов обсуждать проблемы, зато был «готов плести интриги».

16 июля президент Владимир Зеленский заявил, что обязанности министра обороны в новом правительстве Сергея Корецкого будет исполнять Евгений Хмара, возглавлявший Центр специальных операций Альфа СБУ.

Издание Financial Times сообщило, что Зеленский рассматривает возможность увольнения Сырского на фоне масштабных протестов.

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18 июля Зеленский сообщил, что провел длительный разговор с Федоровым и отдельно поговорил с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским.

Вечером 21 июля Зеленский заявил, что Александр Сырский покидает пост главнокомандующего ВСУ, который он занял в феврале 2024 года после отставки Валерия Залужного. Новым главнокомандующим стал 43-летний командующий Объединенными силами Михаил Драпатый.

Редактор: Кулакова Ксения

Теги:   Владимир Зеленский Война России против Украины дальнобойное оружие Михаил Федоров Александр Сырский

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