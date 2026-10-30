Зеленский и Эрдоган завтра обсудят в Стамбуле вопросы безопасности в Черном море

Президент Украины Владимир Зеленский 31 октября посетит Турцию по приглашению президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Лидеры обсудят войну России против Украины и безопасность в Черном море.

Об этом в пятницу, 31 октября, сообщил глава управления по коммуникациям администрации президента Турции Бурханеттин Дуран, пишет турецкое издание AA.

По его словам, переговоры состоятся в Стамбуле. В ходе встречи стороны рассмотрят меры по дальнейшему развитию двустороннего сотрудничества между Украиной и Турцией.

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Кроме того, Зеленский и Эрдоган обсудят войну России в Украине, ситуацию с безопасностью в Чёрном море и другие региональные и международные вопросы, отметил Дуран.

28 октября Эрдоган заявил во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом, что Турция готова присоединиться к усилиям по возобновлению дипломатического процесса между Украиной и Россией с целью прекращения войны.

7 октября Эрдоган провёл телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. Среди прочего они обсуждали ситуацию в Чёрном море.

Президент Турции заявил, что усилия по обеспечению безопасного судоходства в Чёрном море имеют большое значение. Он выразил готовность Анкары всегда содействовать инициативам, направленным на налаживание прямых контактов между Россией и Украиной.