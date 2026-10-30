Зеленский и Эрдоган завтра обсудят в Стамбуле вопросы безопасности в Черном море

30 октября, 17:00
Google Читайте NV в Google
Зеленский и Эрдоган обсудят войну России в Украине (Фото: Офис Президента Украины)

Зеленский и Эрдоган обсудят войну России в Украине (Фото: Офис Президента Украины)

Президент Украины Владимир Зеленский 31 октября посетит Турцию по приглашению президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Лидеры обсудят войну России против Украины и безопасность в Черном море.

Об этом в пятницу, 31 октября, сообщил глава управления по коммуникациям администрации президента Турции Бурханеттин Дуран, пишет турецкое издание AA.

По его словам, переговоры состоятся в Стамбуле. В ходе встречи стороны рассмотрят меры по дальнейшему развитию двустороннего сотрудничества между Украиной и Турцией.

Реклама

Кроме того, Зеленский и Эрдоган обсудят войну России в Украине, ситуацию с безопасностью в Чёрном море и другие региональные и международные вопросы, отметил Дуран.

Читайте также:
Почему Эрдоган призвал к реформированию ООН и поддержал Украину — Магда

28 октября Эрдоган заявил во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом, что Турция готова присоединиться к усилиям по возобновлению дипломатического процесса между Украиной и Россией с целью прекращения войны.

7 октября Эрдоган провёл телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. Среди прочего они обсуждали ситуацию в Чёрном море.

Президент Турции заявил, что усилия по обеспечению безопасного судоходства в Чёрном море имеют большое значение. Он выразил готовность Анкары всегда содействовать инициативам, направленным на налаживание прямых контактов между Россией и Украиной.

Редактор: Елена Ивашкив

Теги:   Турция Черное море Реджеп Тайип Эрдоган Владимир Зеленский Украина-Турция

Google Читайте NV в Google

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies