Зеленский прибыл в резиденцию Стармера в Лондоне
Зеленский во время встречи со Стармером в Британии, 24 октября 2025 года, 24 октября 2025 года (Фото: REUTERS/Jaimi Joy)
Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 24 октября, прибыл в резиденцию премьер-министра Великобритании Кира Стармера. Об этом сообщило Суспільне в Telegram.
Как пишет BBC, Стармер поприветствовал Зеленского объятиями, они также обменялись рукопожатием. Украинского президента встретили с красной дорожкой.
Ранее сообщалось, что Зеленский прибыл в Великобританию и встретился с королем Чарльзом III. Это уже третья встреча Зеленского с Чарльзом III в этом году. По прибытии в Виндзорский замок в честь президента прозвучал гимн Украины и королевский салют.
Зеленский также примет участие в заседании «коалиции желающих».
Предыдущая встреча «коалиции желающих» состоялась 4 сентября в Париже. Тогда в ней приняли участие представители из 38 стран.