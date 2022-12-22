«Хто тримає Вашингтон?». Реакция соцсетей на визит Зеленского в США
Владимир Зеленский выступил в Конгрессе (Фото:REUTERS/Evelyn Hockstein)
В среду, 21 декабря, президент Украины Владимир Зеленский посетил США — это его первая заграничная поездка с момента начала полномасштабной войны России против Украины.
В Вашингтоне главу государства встретили в Белом доме Джо и Джил Байдены, после чего Зеленский провел двусторонние переговоры с президентом США, а также расширенную встречу делегаций.
После переговоров состоялась совместная пресс-конференция президентов для СМИ.
Также Зеленский встретился со спикером Палаты представителей Нэнси Пелоси и сенаторами от Республиканской и Демократической партий.
После этого Зеленский отправился в Конгресс США, где выступил с речью, которую уже называют исторической и знаковой.
НВ собрал реакцию соцсетей на визит президента Украины Владимира Зеленского в США.