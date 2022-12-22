«Хто тримає Вашингтон?». Реакция соцсетей на визит Зеленского в США 22 декабря, 11:39 Владимир Зеленский выступил в Конгрессе (Фото:REUTERS/Evelyn Hockstein)

В среду, 21 декабря, президент Украины Владимир Зеленский посетил США — это его первая заграничная поездка с момента начала полномасштабной войны России против Украины.

В Вашингтоне главу государства встретили в Белом доме Джо и Джил Байдены, после чего Зеленский провел двусторонние переговоры с президентом США, а также расширенную встречу делегаций.

Видео дня

После переговоров состоялась совместная пресс-конференция президентов для СМИ.

Также Зеленский встретился со спикером Палаты представителей Нэнси Пелоси и сенаторами от Республиканской и Демократической партий.

После этого Зеленский отправился в Конгресс США, где выступил с речью, которую уже называют исторической и знаковой.

НВ собрал реакцию соцсетей на визит президента Украины Владимира Зеленского в США.