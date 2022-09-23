Атаки иранских дронов. Зеленский поручил МИД отреагировать на военную помощь России со стороны Ирана 23 сентября, 18:49 Зеленский поручил МИД отреагировать на помощь России со стороны Ирана (Фото:REUTERS / Valentyn Ogirenko)

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Министерству иностранных дел (МИД) Украины отреагировать на факты использования российскими войсками вооружения иранского производства.

Об этом сообщил спикер президента Сергей Никифоров.

«Президент Украины поручил МИДу отреагировать на факты использования российскими войсками вооружения иранского производства. К сожалению, данные разведки и сообщения в СМИ окончательно подтвердились на поле боя», – написал Никифоров в Facebook.

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Как отметил пресс-секретарь президента, такие шаги Ирана направлены против суверенитета и территориальной целостности Украины, а также против жизни и здоровья украинских граждан.

Публично руководство Ирана неоднократно заявляло о своей нейтральности и готовности быть посредником в прекращении российской агрессии против Украины, напомнил Никифоров.

Дополняется…

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