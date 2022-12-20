Зеленский попросил у стран Северной Европы дополнительное оружие для Украины 20 декабря, 06:34 Владимир Зеленский (Фото:instagram.com/zelenskiy_official)

Президент Украины Владимир Зеленский обратился в страны Северной Европы с просьбой о дополнительной военной помощи. Он выступил на саммите Объединенных экспедиционных сил.

Об этом Зеленский сказал во время вечернего обращения.



«Обратился сегодня к лидерам десяти государств Северной Европы, объединенным в The Joint Expeditionary Force. Это такой формат сотрудничества, инициированный Великобританией. В него входят страны Балтии, Финляндия, страны Скандинавии, Нидерланды, Исландия и собственно Соединенное Королевство. И мое обращение было сегодня очень конкретным. Оружие, снаряды, новые оборонные возможности… Все, что позволит нам ускорить окончание этой войны. Благодарю участников саммита за то, что мы были услышаны - ожидаем новых решений по поставкам нового оружия» ,- сказал Зеленский.

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По словам Зеленского, сейчас ключевая задача украинских властей, дипломатов и должностных лиц — чтобы мировая поддержка Украины в следующем году не только сохранялась на таком же уровне, как в этом году, но и увеличилась по показателям, необходимым для усиления оборонных операций.

«Это артиллерия — нужно больше орудий, снарядов, это современные танки, которые пока еще не поставляются Украине, это более дальнобойные системы залпового огня, современная действительно эффективная ПВО», — перечислил президент.