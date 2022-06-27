Зеленский попросил у лидеров G7 предоставить Украине системы ПВО и гарантии безопасности, а также ужесточить санкции против России 27 июня, 13:10 Цей матеріал також доступний українською Зеленский выступил на саммите G7 в Баварских Альпах по видеосвязи (Фото:Tobias Schwarz/Pool via REUTERS)

Президент Украины Владимир Зеленский попросил у лидеров Большой семерки передать Украине ПВО, усилить санкции против страны-агрессора России и представить гарантии безопасности, сообщает Reuters со ссылкой на неназванного европейского чиновника.

Обновлено. Информация была подтверждена в официально пресс-релизе Офиса президента.

По его словам, выступая на саммите в Баварских Альпах по видеосвязи, Зеленский попросил помочь с экспортом зерна из Украины и в восстановлении после войны.

Видео дня

В воскресенье, 26 июня, в Баварии стартовал саммит G7.

Лидеры стран Большой семерки обязались предоставлять Украине бессрочную поддержку по ее защите на фоне полномасштабного вторжения России.

Лидеры нескольких стран G7 подтвердили, что вводят запрет на импорт российского золота. Официальное заявление об эмбарго сделают во вторник, 28 июня.

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