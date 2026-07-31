Во время закрытых переговоров в Белом доме во вторник, 28 июля, президент Украины Владимир Зеленский попросил разрешить использование системы Starlink на территории РФ для нанесения ударов по пусковым установкам баллистических ракет.

Об этом сообщает издание The Atlantic со ссылкой на источники.

Украина предлагает Соединенным Штатам способ избежать поставок ракет-перехватчиков для систем Patriot, запасы которых резко сократились из-за войны на Ближнем Востоке. Вместо этого Киев хочет получить возможность расширить использование другой американской технологии — сети спутниковой связи Starlink, которую контролирует Илон Маск.

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По словам двух должностных лиц, Зеленский попросил президента США Дональда Трампа добиться от Маска разрешения на использование Starlink для наведения беспилотников на цели на территории России. Эту просьбу главы государства подтвердил и третий собеседник.

Как отмечают журналисты, до сих пор Маск разрешал Украине использовать Starlink только на собственной территории, в частности в Крыму и других оккупированных Россией регионах. Кроме того, компания SpaceX ограничила использование Starlink на территории РФ.

Издание пишет, что во время переговоров с Трампом во вторник Зеленский объяснил необходимость нанесения ударов по значительно более мелким и мобильным целям — в частности, по батареям баллистических ракет, которые российские войска используют для обстрела городов по всей Украине.

Во время визита в США президент Украины просил о встрече с Маском, чтобы обсудить свой план поражения этих пусковых установок. Однако, по словам одного из собеседников, миллиардер отклонил приглашение.

Источник сообщил, что во время встречи в Белом доме Трамп сказал Зеленскому, что рассмотрит эти просьбы. Однако он не уточнил, согласится ли на них в конечном итоге.

Один из чиновников отметил, что окончательное решение Трампа по поводу предложения Зеленского, вероятно, в значительной степени будет зависеть от того, сочтет ли глава Белого дома, что это может помочь ускорить завершение войны.

Собеседник подчеркнул: если он сочтет, что использование Starlink позволит Украине вынудить российского диктатора Владимира Путина сесть за стол переговоров, то президент США, возможно, поддержит это предложение. Но если Трамп посчитает, что это лишь усугубит ситуацию, то, вероятно, не поддержит.

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Кроме того, Зеленский подчеркнул в разговоре с главой Белого дома, что Украине необходимо противодействовать ракетной угрозе до наступления зимы, когда РФ может вновь попытаться вывести из строя украинскую энергосистему и систему отопления.

Встреча Зеленского и Трампа 28 июля в Белом доме — главное

28 июля Владимир Зеленский провел встречу с Дональдом Трампом в Белом доме. Они обсудили лицензии на производство перехватчиков для Patriot, а также другие инициативы, способные усилить оборонные возможности Украины. Встреча лидеров продлилась около часа.

По словам президента, во время встречи Трамп согласился ускорить выдачу Украине лицензий на производство перехватчиков для Patriot. Однако для налаживания выпуска значительного количества этого оружия все равно потребуется много времени — примерно от одного года до пяти лет. Такие сроки Украину не устраивают, подчеркнул Зеленский.

Кроме того, Зеленский попросил Трампа предоставить Украине экстренный «зимний пакет» ракет для систем ПВО Patriot для отражения российских атак на украинские объекты энергетики.