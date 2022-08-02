€9 млрд. Зеленский попросил Макрона помочь разблокировать макрофинансовую помощь
Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон на брифинге в Киеве (Фото:EUTERS/Валентин Огиренко)
Президент Украины Владимир Зеленский во время разговора с французским коллегой Эммануэлем Макроном попросил помощи по разблокированию макрофинансовой помощи. ЕС ранее утвердил помощь в размере 9 миллиардов евро.
Об этом Зеленский сказал в видеообращении.
«Я попросил господина президента (Макрона) помочь нам разблокировать макрофин, который затормозился в Европе. Хочу напомнить всем лидерам, что это 9 миллиардов евро. Это не мелочи для нас, а важные социальные вещи – это наши пенсии, это наши заработные платы, поддержка для переселенцев, и поэтому мы ожидаем соответствующих решений конкретных государственных деятелей», – сказал он.
1 августа Евросоюз направил Украине 1 млрд евро исключительной макрофинансовой помощи.
ЕС согласовал пятый транш военной помощи Украине
По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, 1 млрд евро – это часть крупного пакета поддержки Украины в преодолении финансовых последствий войны на общую сумму 9 млрд евро.
Шмыгаль подчеркнул, что средства помогут в финансировании первоочередных бюджетных нужд.
Ранее сообщалось, что ЕИБ принял программу поддержки Украины на 1,6 млрд евро.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.