€9 млрд. Зеленский попросил Макрона помочь разблокировать макрофинансовую помощь

2 августа, 02:04
Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон на брифинге в Киеве (Фото:EUTERS/Валентин Огиренко)

Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон на брифинге в Киеве (Фото:EUTERS/Валентин Огиренко)

Президент Украины Владимир Зеленский во время разговора с французским коллегой Эммануэлем Макроном попросил помощи по разблокированию макрофинансовой помощи. ЕС ранее утвердил помощь в размере 9 миллиардов евро.

Об этом Зеленский сказал в видеообращении.

«Я попросил господина президента (Макрона) помочь нам разблокировать макрофин, который затормозился в Европе. Хочу напомнить всем лидерам, что это 9 миллиардов евро. Это не мелочи для нас, а важные социальные вещи – это наши пенсии, это наши заработные платы, поддержка для переселенцев, и поэтому мы ожидаем соответствующих решений конкретных государственных деятелей», – сказал он.

Видео дня

1 августа Евросоюз направил Украине 1 млрд евро исключительной макрофинансовой помощи.

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По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, 1 млрд евро – это часть крупного пакета поддержки Украины в преодолении финансовых последствий войны на общую сумму 9 млрд евро.

Шмыгаль подчеркнул, что средства помогут в финансировании первоочередных бюджетных нужд.

Ранее сообщалось, что ЕИБ принял программу поддержки Украины на 1,6 млрд евро.

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Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Макрофинансовая помощь Франция Транш Военная помощь Война в Украине Владимир Зеленский Транш ЕС Эммануэль Макрон Война России против Украины

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