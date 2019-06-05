Зеленский пообщался с советником Трампа — АП Вчера, 12:38 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Joshua Roberts Джаред Кушнер REUTERS/Joshua Roberts

В Администрации президента Украины заявили, что Владимир Зеленский провел беседу со старшим советником президента США Дональда Трампа Джаредом Кушнером.

В АП рассказали, что беседа состоялась в рамках ужина в постоянном представительстве США при ЕС в Брюсселе, сообщает Интерфакс-Украина.



В АП отметили, что Зеленский и Кушнер обсудили широкий спектр вопросов, начиная от безопасности и заканчивая энергетикой.

На ужине также присутствовал госсекретарь США по вопросам энергетики Рик Перри, президент Польши Анджей Дуда, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини, премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе.

Ранее в СМИ появилась информация, что президент Украины Владимир Зеленский получил от президента США Дональда Трампа приглашение посетить Вашингтон с официальным визитом.

