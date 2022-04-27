Зеленского пригласили на саммит G20 в Индонезии 27 апреля, 15:03 Цей матеріал також доступний українською Владимир Зеленский (Фото:REUTERS//Valentyn Ogirenko)

Президента Украины Владимира Зеленского пригласили на саммит G20, который пройдет в Индонезии.

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Об этом сообщил сам Зеленский по итогам переговоров с президентом Индонезии Джоко Видодо.

«Поблагодарил за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, в частности, за четкую позицию в ООН. Обсудили проблематику продовольственной безопасности. Благодарен за приглашение принять участие в саммите G20», — написал Зеленский в Twitter.

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Ранее агентство Bloomberg сообщало, что США и некоторые другие члены Большой семерки призывают Индонезию пригласить Украину на саммит G20 после того, как Джакарта отказалась отозвать приглашение для российского диктатора Владимира Путина.

Перед этим президент США Джо Байден предлагал исключить Россию из G20.

Агентство Bloomberg до этого сообщало, что некоторые чиновники, в том числе представители США, пытались убедить Индонезию отказать Путину в участии в саммите «или, по крайней мере, осудить его действия в Украине».

Саммит G20 запланирован на ноябрь 2022 года на острове Бали в Индонезии.

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