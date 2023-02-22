Пришло время для успешного наступления Украины — разговор Зеленского с Сунаком 22 февраля, 23:45 Владимир Зеленский (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Президент Владимир Зеленский в среду, 22 февраля, провел переговоры с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком.

Глава украинского государства сообщил в Telegram, что обсудил с Сунаком реализацию договоренностей, которых они достигли во время визита Зеленского в Лондон 8 февраля.



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«Ценю понимание Великобританией того, что скорость поставок военной помощи сегодня — успех Украины на поле боя. Вместе приближаем нашу общую победу!» — написал он.



В вечернем обращении Зеленский добавил, что Украина и Британия вместе «очень мощно работают для усиления наших воинов».

Как сообщает пресс-служба британского премьера, он рассказал Зеленскому о своем визите на Мюнхенскую конференцию по безопасности и о том, как использовал мероприятие, чтобы «призвать союзников активизировать свою поддержку и помочь Украине добиться больших военных успехов в ближайшие недели и месяцы».

«Лидеры согласились, что Украине пора воспользоваться возможностью, чтобы добиться реального прогресса на поле боя и еще раз продемонстрировать Путину, что Украина в конечном итоге победит», — сказано в сообщении.



Сунак также повторил, что Украина должна получить «необходимые возможности» сейчас и в будущем.

Владимир Зеленский 8 февраля встретился с Риши Сунаком в Лондоне и в том числе призвал передать ВСУ британские истребители. Тот заявил, что британские инструкторы начнут обучение украинских морских пехотинцев и пилотов самолетов.