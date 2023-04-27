«Скрыто напряжение». Разговор Зеленского с Си Цзиньпином был «геополитическим хождением по натянутому канату» — Washington Post 27 апреля, 11:02 Владимир Зеленский и Си Цзиньпин (Фото:REUTERS/Ukrainian Presidential Press Service/Handout/Gonzalo Fuentes)

«Это был первый раз, когда два лидера признали, что разговаривали друг с другом с момента вторжения России в Украину 14 месяцев назад, и обе стороны объявили об этом с нотой дипломатического триумфа», — говорится в материале.

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Издание подчеркнуло, что китайский представитель упомянул о «нынешнем подъеме разумного мышления и голосов со всех сторон», а Зеленский написал в Twitter, что это был «долгий и содержательный разговор».

Однако The Washington Post пишет, что «за этими любезностями скрыто явное напряжение».

«Этот разговор был геополитическим хождением по натянутому канату, поскольку отношения между Украиной и Китаем становятся балансом для обеих сторон», — говорится в статье.

Издание пишет, что хотя Си пообещал соблюдать нейтралитет в войне, отказ Китая осудить вторжение России в Украину возмутил многих в Киеве и других странах.

«Более того, Китай стал экономическим спасательным кругом для России, покупая нефть и газ и торгуя с компаниями, попавшими под санкции Запада», — подчеркнули журналисты.

The Washington Post пишет, что учитывая связи Китая с Россией, антагонизм по отношению к США и их союзникам, а также гегемонистские замыслы в отношении Тайваня, эта страна далеко не идеальный посредник в Украине.

Однако другие потенциальные посредники, такие как Турция и Бразилия, не обладают тем политическим весом, который Китай может оказать на Россию.

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«И когда война наконец закончится, Украина будет искать новых экономических партнеров, которые помогут ей восстановить и заменить торговлю, которую она когда-то вела со своим гигантским соседом. Китай, вторая по величине экономика мира, возможно, слишком велик, чтобы оттолкнуть его сейчас. Если Соединенные Штаты и их союзники не смогут предложить альтернативу, у Украины не останется иного выбора, кроме как принять риски», — сказано в статье.

26 апреля Владимир Зеленский впервые с начала полномасштабного вторжения России провел переговоры с главой КНР Си Цзиньпином.



Спикер МИД Китая Хуа Чуньин заявила, что инициатором переговоров была украинская сторона. По ее словам, Китай направит в Украину и другие страны специального представителя правительства КНР по делам Евразии для «углубленной коммуникации со всеми сторонами относительно политического урегулирования» полномасштабной войны, которую Пекин называет «украинским кризисом».



Президент Украины 26 апреля также подписал указ о назначении бывшего министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Павла Рябикина послом Украины в Китае.



24 февраля Пекин обнародовал документ с позицией по «урегулированию» полномасштабной войны РФ против Украины, состоящий из 12 пунктов. В частности, Пекин призвал к прекращению огня и переговорам, но не к выводу российских войск. Он также не осудил вторжение РФ.