Зеленский провел разговор с президентом Чехии Петром Павелом: о чем говорили 12 марта, 16:26 Зеленский поговорил с президентом Чехии Петром Павелом (Фото:Zelenskiy / Official / Telegram)

Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье, 12 марта, провел телефонный разговор со своим чешским коллегой Петром Павелом.



Об этом Зеленский сообщил в своих соцсетях.

Он поздравил Петра Павела с официальным вступлением в должность.

Также проинформировал коллегу о ситуации на фронте и нуждах Украины в безопасности. Президенты обсудили движение Украины в Евросоюз.

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«Договорились и дальше активно взаимодействовать. Поддержка Чехии важна для Украины в борьбе с российской агрессией», — написал Зеленский.

Президент Чехии Петр Павел планирует посетить Украину в апреле.

