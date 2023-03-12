Зеленский провел разговор с президентом Чехии Петром Павелом: о чем говорили

12 марта, 16:26
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Зеленский поговорил с президентом Чехии Петром Павелом (Фото:Zelenskiy / Official / Telegram)

Зеленский поговорил с президентом Чехии Петром Павелом (Фото:Zelenskiy / Official / Telegram)

Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье, 12 марта, провел телефонный разговор со своим чешским коллегой Петром Павелом.

Об этом Зеленский сообщил в своих соцсетях.

Он поздравил Петра Павела с официальным вступлением в должность.

Также проинформировал коллегу о ситуации на фронте и нуждах Украины в безопасности. Президенты обсудили движение Украины в Евросоюз.

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«Договорились и дальше активно взаимодействовать. Поддержка Чехии важна для Украины в борьбе с российской агрессией», — написал Зеленский.

Президент Чехии Петр Павел планирует посетить Украину в апреле.

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Редактор: София Лазарова

Теги:   Чехия Петр Павел Владимир Зеленский Офис президента Украины Украина-Чехия

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