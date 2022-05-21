Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Италии: о чем говорили

21 мая, 23:44
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Премьер Италии Марио Драги позвонил по телефону Зеленскому (Фото:REUTERS / Leah Millis)

Премьер Италии Марио Драги позвонил по телефону Зеленскому (Фото:REUTERS / Leah Millis)

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 21 мая, провел телефонный разговор с премьер-министром Италии Марио Драги.

Война России против Украины — главные события 21 мая

Подробности разговора глава государства сообщил в Twitter. Он отметил, что разговор состоялся по инициативе итальянского премьера.

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«Поговорили о сотрудничестве в оборонной отрасли, о необходимости ускорения шестого пакета санкций и разблокировании украинских портов. Поблагодарил за безоговорочную поддержку Украины на пути в ЕС» – написал Зеленский.

https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/1528088150920282114

19 мая газета La Repubblica сообщила, что правительство Италии подготовило план прекращения войны России против Украины. По данным СМИ, глава МИД Италии Луиджи Ди Майо передал документ с планом генсеку ООН Антониу Гутерришу и странам G7.

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Италия предлагает четыре этапа прекращения войны:

  • прекращение огня в Украине и демилитаризация линии фронта под надзором ООН;
  • переговоры о статусе Украины, предполагающие вступление страны в ЕС, но не присоединение к НАТО;
  • двустороннее соглашение между Украиной и Россией относительно Крыма и Донбасса: по предложению властей Италии, «спорные территории» будут иметь полную автономию с правом самостоятельно обеспечивать свою безопасность, но при этом суверенитет над регионами будет принадлежать Киеву;
  • заключение многостороннего соглашения о мире и безопасности в Европе, которое будет охватывать вопросы разоружения и контроля над вооружениями, предотвращения конфликтов и мер укрепления доверия.

По плану после этого должен быть вывод российских войск с территории Украины.

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Премьер Италии Драги при этом заявлял, что только Украина будет решать, какой мир принять.

В МИД Украины подтвердили, что Италия действительно передала Украине предложения о том, как закончить полномасштабную войну, развязанную Россией. Представитель МИД Олег Николенко сказал, что предложения сейчас рассматриваются, а Украина высоко ценит поддержку Италии. 

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Редактор: София Лазарова

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Теги:   Италия Владимир Зеленский Марио Драги Война России против Украины

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