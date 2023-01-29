Зеленский поговорил с новоизбранным президентом Чехии Петром Павелом

29 января, 17:15
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Владимир Зеленский (Фото:ОП)

Владимир Зеленский (Фото:ОП)

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с новоизбранным лидером Чехии Петром Павелом в воскресенье, 29 января. Он поздравил его с победой на президентских выборах.

Об этом Зеленский сообщил в Twitter.

«Поблагодарил Петра Павела и чешский народ за неослабевающую поддержку. Пригласил с визитом в Украину», — заявил он.

https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/1619714129836785665?s=20&t=dNKyKXEIWlqheg_RF0wuXQ

Ранее Павел подтвердил, что вместе с президентом Словакии Зузаной Чапутовой планирует приехать в Украину весной. Говоря о полномасштабной войне России, новоизбранный президент заявил, что Чехия будет продолжать военную поддержку ВСУ и не допустит победы страны-агрессора.

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Бывший генерал НАТО Петр Павел победил на президентских выборах в Чехии 28 января набрав, по предварительным данным, 56,3% голосов и опередив оппонента, экс-премьера и олигарха Андрея Бабиша. Он выступает за сохранение крепкого членства страны в ЕС и НАТО и решительно поддерживает дальнейшую военную помощь Украине.

https://www.youtube.com/watch?v=kGaWtEWfU_w
Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Чехия Петр Павел Владимир Зеленский

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