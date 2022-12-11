Зеленский провел телефонный разговор с Макроном: о чем говорили

11 декабря, 15:02
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Зеленский поговорил с Макроном (Фото:Владимир Зеленский / TwitterX)

Зеленский поговорил с Макроном (Фото:Владимир Зеленский / TwitterX)

Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье, 11 декабря, провел телефонные переговоры со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном.

Об этом Зеленский сообщил в соцсетях.

«Синхронизировали позиции в преддверии онлайн-саммита G7 и конференции по поддержке Украины в Париже. Обсудили реализацию нашей формулы мира из 10 шагов, сотрудничество по обороне и энергетической стабильности», — рассказал глава государства.

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https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/1601922228806901761
Редактор: София Лазарова

Теги:   Украина-Россия Франция Россия-Франция Владимир Зеленский Эммануэль Макрон Война России против Украины

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