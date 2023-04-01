Зеленский и Макрон час общались по телефону: что обсуждали
Зеленский и Макрон провели часовой телефонный разговор (Фото:Zelenskiy Official / Telegram)
В субботу, 1 апреля, президент Украины Владимир Зеленский провел часовой разговор со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном.
Об этом сообщается в соцсетях главы государства.
Зеленский и Макрон обсудили оборонное взаимодействие Украины и Франции, шаги по реализации украинской Формулы мира и скоординировали действия в контексте ближайших международных мероприятий.
Также президент Украины проинформировал Макрона о ситуации на фронте.