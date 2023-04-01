Зеленский и Макрон час общались по телефону: что обсуждали

1 апреля, 15:42
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Зеленский и Макрон провели часовой телефонный разговор (Фото:Zelenskiy Official / Telegram)

Зеленский и Макрон провели часовой телефонный разговор (Фото:Zelenskiy Official / Telegram)

В субботу, 1 апреля, президент Украины Владимир Зеленский провел часовой разговор со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном.

Об этом сообщается в соцсетях главы государства.

Зеленский и Макрон обсудили оборонное взаимодействие Украины и Франции, шаги по реализации украинской Формулы мира и скоординировали действия в контексте ближайших международных мероприятий.

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Также президент Украины проинформировал Макрона о ситуации на фронте.

Редактор: София Лазарова

Теги:   Франция Россия-Франция Телефонный разговор Владимир Зеленский Эммануэль Макрон Война России против Украины Формула мира

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