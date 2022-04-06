Говорили о зверствах оккупантов. Зеленский провел телефонный разговор с Макроном
Владимир Зеленский (Фото:instagram.com/zelenskiy_official/)
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с французским коллегой Эммануэлем Макроном. Они, в частности, подняли тему зверств российских оккупантов в Киевской области.
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"Российские зверства на Киевщине необходимо расследовать, а саму Россию обложить новыми болезненными санкциями. Об этом говорилось в нашем очередном разговоре с Эммануэлем Макроном. Также говорили о переговорах и гуманитарной помощи заблокированным городам. Спасибо, друг, за принципиальную позицию», — сказал Зеленский.
Как сообщалось, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий раскритиковал президента Эммануэля Макрона за звонки Владимиру Путину.
С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Макрон регулярно звонит Путину. Последний подобный звонок состоялся 29 марта.
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