Зеленский после разговора с Дудой: Украина, Польша, вся Европа и мир должны быть полностью защищены от России — террориста 16 ноября, 00:44 Анджей Дуда и Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Украины Владимир Зеленский провел срочный разговор с польским коллегой Анджеем Дудой. Стороны обсудили возможный ракетный удар России по территории Польши.

«Говорил с Президентом Польши Анджеем Дудой. Выразил соболезнования в связи с гибелью граждан Польши от российского ракетного террора. Обменялись имеющейся информацией, выясняем все факты. Украина, Польша, вся Европа и мир должны быть полностью защищены от России – террориста», — сказал президент Украины.



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Как сообщает польский ресурс радио ZET во вторник, 15 ноября две российские ракеты упали на территорию села Пшеводов в Люблянском районе Польши. По данным СМИ, в результате российского удара погибли два человека.

Польские спасатели подтвердили гибель двух человек в Пшеводове из-за взрыва, но не уточнили его причину.

Информацию о российском ракетном ударе по территории Польши подтверждает AP со ссылкой на высокопоставленного представителя американской разведки.

Эта информация также подтверждается Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Власти Польши официально не комментировали информацию о ракетном ударе. Впрочем, министр обороны Латвии Артис Пабрикс подтвердил, что российские ракеты рухнули на территории Польши.