Зеленский провел разговор с Джонсоном. Лондон обещает военную помощь уже в ближайшие дни 16 апреля, 20:10 Цей матеріал також доступний українською Борис Джонсон и Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 16 апреля, провел разговор с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Они обсудили договоренности, достигнутые после последней встречи лидеров в Киеве.

Об этом Зеленский сообщил в Twitter.

«Продолжил диалог с премьер-министром Борисом Джонсоном. Обсудили договоренности, достигнутые во время его недавнего визита, прежде всего, относительно оборонной и макрофинансовой поддержки. Проинформировал о ситуации на фронте, в частности, в Мариуполе. Работаем над гарантиями безопасности для Украины», — заявил президент.

Видео дня

Обновлено в 20:45. Джонсон заявил, что во время разговора с Зеленским сообщил ему о дальнейшей военной помощи, которую Лондон предоставит Украине уже в ближайшие дни.



«Великобритания не остановится ни перед чем, чтобы обеспечить украинцев ресурсами, необходимыми для защиты своей страны от непрерывного российского наступления», — говорится в сообщении.



Ранее РФ запретила въезд Джонсону и ряду чиновников Британии из-за «вражеской» позиции относительно войны в Украине. После этого в комментарии The Guardian спикер правительства Британии заявил, что Лондон остается решительным в своей поддержке Украины, вместе с международными партнерами осуждают действия российского правительства и призывают Кремль прекратить войну.

9 апреля Джонсон приехал в Киев с не анонсированным визитом, где встретился с Зеленским. Он заявил, что Лондон готовит новый пакет финансовой и военной помощи. В частности, Джонсон пообещал предоставить Украине 120 бронированных машин и новые противокорабельные ракетные системы.

Слушайте подкаст на эту тему

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.