Зеленский провел разговор с Трюдо. Хочет принципиальной позиции по санкциям против России 17 июля, 20:20 Джастин Трюдо и Владимир Зеленский (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье, 17 июля, провел телефонный разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Несколько дней назад Оттава решила передать Германии турбину для Северного потока.

Зеленский поблагодарил Трюдо за «постоянную мощную оборонную поддержку».

«Повторно подчеркнул, что международная позиция по санкциям должна быть принципиальной. После терактов в Виннице, Николаеве, Часовом Яру и т. д. давление нужно усиливать, а не ослаблять», — говорится в Twitter президента.

Видео дня

Ранее канадский премьер заявил, что решение передать Германии подсанкционную турбину для российского Северного потока было «очень сложным». Официально его приняли 11 июля, несмотря на призывы Украины не делать этого.

Киев раскритиковал такое решение, назвав его опасным прецедентом, и требует целостного санкционного режима. Всемирный конгресс украинцев обратился в суд с требованием аннулировать разрешение на передачу Германии турбины.

Турбину Siemens отправили на ремонт в Канаду, где она «застряла» из-за санкций против нефтегазовой отрасли России, введенных после ее полномасштабного вторжения в Украину.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.