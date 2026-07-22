Владимир Зеленский в ближайшие дни может отправиться в Вашингтон (Фото: Офис президента Украины)

Об этом сообщило Суспільне в среду, 22 июля, со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

Во время визита, по данным собеседников Суспільного, Владимир Зеленский посетит церемонию похорон сенатора Линдси Грэма и проведет двустороннюю встречу с президентом США Дональдом Трампом.

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Источники Суспільного также сообщили, что сейчас обсуждается, кто может возглавить украинскую делегацию в США в случае, если Зеленский не сможет принять участие в запланированных мероприятиях.

Народный депутат Ярослав Железняк в своей публикации в Telegram отметил, что поездка Зеленского в США запланирована на ближайшие дни, а похороны Линдси Грэма состоятся лишь 28 июля.

«Учитывая, что командировка запланирована на ближайшие дни, а похороны американского сенатора Грэма состоятся лишь 28 июля в Вашингтоне + разница во времени/дорога, то получается, что Зеленского не будет на месте почти неделю», — написал Железняк. Он также добавил, что, по его мнению, «вряд ли есть смысл ожидать каких-либо дополнительных решений».

Как сообщил 22 июля Офис президента Украины, Владимир Зеленский встретился в Киеве с послом США при НАТО Мэттью Уитакером и командующим Специальной миссией НАТО по содействию безопасности и подготовке для Украины генерал-лейтенантом Кертисом Баззардом. В частности, они обсудили поставки ракет-перехватчиков Patriot для Украины.