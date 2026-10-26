Украина уже почти месяц ожидает подписи министра обороны США Пита Хегсета под решением о поставках Украине ракет-перехватчиков баллистических целей для систем ПВО Patriot и NASAMS. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский по итогам селекторного совещания в понедельник, 26 октября.

По его словам, Украина работает над поставками перехватчиков по нескольким направлениям — со США, Европой и другими партнерами, располагающими запасом ракет PAC-2 и PAC-3.

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«В частности, уже почти месяц мы ожидаем подписи господина Хегсета касательно ракет для систем Patriot и NASAMS. Я поручил еще раз обсудить этот вопрос с американской стороной. Ведутся переговоры и с другими странами», — сообщил Зеленский.

20 октября газета The Washington Post писала, что Хегсет до сих пор не одобрил передачу Украине ракет-перехватчиков для систем ПВО Patriot из дружественных ей стран. По словам чиновников, Хегсет официально не отклонил передачу, но и не согласовал её.

Издание поясняло, что США сохраняют контроль, поскольку оружие производится ими и поставляется за рубеж на основании соглашения, согласно которому передача другим странам требует одобрения Вашингтона.

25 октября Зеленский заявил о блокировании уже согласованных Европой поставок ракет-перехватчиков для Patriot. Он также назвал предоставление Украине ракет для Patriot одним из трех условий прекращения ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам.