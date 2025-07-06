Зеленский подписал новый пакет санкций, которые бьют по финансовым схемам РФ, в частности криптовалютным

По словам Владимира Зеленского, в новый пакет вошли санкции против 60 юридических лиц и 73 граждан России (Фото: president.gov.ua)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что подписал сакционный пакет , направленный против российских финансовых схем, в том числе криптовалютных.

Об этом Зеленский сообщил в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

Президент отметил, что санкции введены по представлению Нацбанка и являются как инициативой Украины, так и синхронизацией с партнерами.

Реклама

«Только через одну компанию, которая теперь уже в санкционном списке, и только с начала этого года, то есть до санкций, россияне провели несколько миллиардов долларов, и в основном именно для нужд их военной промышленности», — заявил Зеленский.

Он добавил, что, поскольку большинство привычных финансовых путей заблокированы, россияне переходят в том числе на криптовалютные расчеты.

«Всего в пакете сегодня — санкции против 60 юридических лиц, и по каждой будем работать с нашими партнерами, чтобы объединить санкции — наши и европейские, наши и других значимых юрисдикций мира. Также в пакете — 73 физических лица, все — граждане России. По ним санкции также будем синхронизировать», — сообщил президент Украины.

Зеленский анонсировал на следующей неделе новые решения по синхронизации санкций Евросоюза, отметив, что все европейские пакеты должны быть внедрены в украинской юрисдикции и наоборот.

«Санкции уже лишают Россию будущего и должны значительно усложнить повседневность российской системы», — заявил президент Украины.