Большое путешествие Зеленского. Самые важные результаты стремительного евротура украинского президента, — интервью NV 9 февраля, 20:30 Эксклюзив NV 8−9 февраля Владимир Зеленский во второй раз с начала полномасштабного вторжения выехал из Украины (после поездки в США в конце прошлого года) и посетил Лондон, Париж и Брюссель (Фото:REUTERS/Yves Herman)

О чем президенту Украины удалось договориться в Лондоне, Париже и Брюсселе, NV рассказал политолог Владимир Фесенко.



8 и 9 февраля президент Владимир Зеленский провел в важном туре по главным городам Европы: побывал в Лондоне, затем переместился на континент — в Париж, а затем — в Брюссель.

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Это был только второй после короткого визита в США зарубежный вояж украинского лидера за все время полномасштабного вторжения РФ. И очень насыщенный: Зеленский встретился с премьером Великобритании Риши Сунаком, президентом Франции Эммануэлем Макроном, немецким канцлером Олафом Шольцем, а впоследствии и со всем руководством Евросоюза и первыми лицами всех стран ЕС. Последнее произошло в Брюсселе, где президент Украины посетил Европарламент, а затем принял участие в саммите Евросовета.

С этой поездки Зеленский привез не только слова поддержки, но и десятый пакет санкций ЕС против РФ, заверение поддержки его формулы мира и создание трибунала для Путина и Ко, обещания скорейших поставок танков и даже ракет большой дальности, а также определенный прогресс в вопросе получения западных самолетов.

По просьбе NV политолог Владимир Фесенко сделал общие выводы из европейской командировки главы государства.

Каковы итоги вояжа Зеленского по Европе?

Во-первых, общее впечатление. Я думаю, что это путешествие частично планировалось раньше. Речь идет даже не столько о поездке в Лондон, как о поездке в Брюссель и Париж. Потому что, когда Зеленский еще в конце прошлого года ездил в первое заграничное путешествие в США, то были сообщения о том, что на обратном пути он может посетить Париж или Берлин и встретиться с европейскими лидерами. Тогда этого не произошло, но потребность во встречах с европейскими лидерами была.

Для нас важно поддерживать высокую динамику отношений не только с Соединенными Штатами, но и с европейскими странами. И вот этот визит как раз объединил встречи с ключевыми субъектами европейской политики. Это и руководство Европейского Союза, ЕС в целом, потому что я думаю, все же, главный объект посещения стал последним только по времени, но не по значению — это Брюссель. И участие в саммите ЕС. Но очень важными были встречи с двумя лидерами наиболее влиятельных стран Европы — Франции и Германии. Ну и, безусловно, поездка в Великобританию. То есть, объединили ключевые столицы западной Европы.

Какова была основная цель поездки? И чего удалось добиться?