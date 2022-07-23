Зеленский по телефону поблагодарил Токаева за принципиальную поддержку территориальной целостности Украины
Владимир Зеленский и Касим-Жомарт Токаев на полях 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в 2019 году (Фото:Офис президента Украины)
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Казахстана Касим-Жомартом Токаевым.
Об этом написал президент Украины в Twitter.
«Поблагодарил за принципиальную поддержку территориальной целостности, непризнание т.н. „ЛНР“, „ДНР“. Обсудили конкретные проекты взаимодействия в экономике, энергетике, цифровизации. Обменялись поздравлениями с 30-летием дипотношений Украины и Казахстана», - написал он.
Напомним, 17 июня Касим-Жомарт Токаев в присутствии Владимира Путина сказал, что Казахстан не будет признавать псевдореспублику «Л/ДНР», как это сделала Россия.
После этого 5 июля суд в российском порту Новороссийск на 30 дней приостановил работу морского терминала Каспийского трубопроводного консорциума, по которому проходит основной поток казахстанской нефти в Европу.
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