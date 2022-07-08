«Наши первостепенные потребности». Зеленский поблагодарил США за новый пакет помощи
Владимир Зеленский (Фото:instagram.com/zelenskiy_official)
Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил американского коллегу Джо Байдена и народ США за новый пакет оборонной помощи Украине.
«Искренне благодарен Президенту США и американскому народу за продолжение действенной поддержки Украины в противодействии агрессии РФ. Очередные HIMARS и 155-миллиметровые снаряды – наши первостепенные потребности. Именно это помогает оказывать давление на врага», — отметил глава государства в Twitter.
Как сообщалось, Администрация президента США Джо Байдена готовит новый пакет помощи Украине на 400 млн долларов, включающий четыре системы РСЗО HIMARS.
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