Важная помощь. Зеленский отреагировал на выделение США Украине пакета оборонной поддержки в $2,5 млрд
Владимир Зеленский (Фото:www.president.gov.ua)
В пятницу, 20 января, президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил США за выделение Украине пакета оборонной поддержки в $2,5 млрд.
«Благодарю Джо Байдена за выделение Украине очередного мощного пакета оборонной поддержки в $2,5 млрд», — говорится в сообщении главы государства в Twitter.
По его словам, боевые бронированные машины Stryker, дополнительные БТР Bradley, системы ПВО Avenger – важная помощь в нашей борьбе с агрессором.
«Благодарны американскому народу за непоколебимую лидерскую поддержку!», — отметил Зеленский.
Белый дом объявил о передаче для Вооруженных сил Украины нового пакета военной помощи, сумма которого составляет 2,5 миллиарда долларов.
В Пентагоне сообщили, что пакет стал одним из крупнейших времен 24 февраля 2022 года и включает сотни единиц бронетехники и важную поддержку противовоздушной обороны Украины. В то же время в пакете нет ракет GLSDB, которыми можно достреливать до временно оккупированного Джанкоя в украинском Крыму.