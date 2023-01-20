Важная помощь. Зеленский отреагировал на выделение США Украине пакета оборонной поддержки в $2,5 млрд 20 января, 08:45 Владимир Зеленский (Фото:www.president.gov.ua)

В пятницу, 20 января, президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил США за выделение Украине пакета оборонной поддержки в $2,5 млрд.

«Благодарю Джо Байдена за выделение Украине очередного мощного пакета оборонной поддержки в $2,5 млрд», — говорится в сообщении главы государства в Twitter.

По его словам, боевые бронированные машины Stryker, дополнительные БТР Bradley, системы ПВО Avenger – важная помощь в нашей борьбе с агрессором.

Видео дня

«Благодарны американскому народу за непоколебимую лидерскую поддержку!», — отметил Зеленский.

Белый дом объявил о передаче для Вооруженных сил Украины нового пакета военной помощи, сумма которого составляет 2,5 миллиарда долларов.

В Пентагоне сообщили, что пакет стал одним из крупнейших времен 24 февраля 2022 года и включает сотни единиц бронетехники и важную поддержку противовоздушной обороны Украины. В то же время в пакете нет ракет GLSDB, которыми можно достреливать до временно оккупированного Джанкоя в украинском Крыму.