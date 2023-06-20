Парламент Словакии признал Голодомора геноцидом украинского народа 20 июня, 19:49 Европарламент проголосовал за резолюцию о признании Голодомора геноцидом (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Парламент Словакии во вторник, 20 июня, признал Голодомор 1932−1933 годов геноцидом украинского народа.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Twitter.

Украинский лидер поблагодарил парламент Словакии за признание Голодомора 1932−1933 годов геноцидом украинского народа.

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«Своевременное решение, весомый вклад в восстановление исторической справедливости и чествование миллионов невинных жертв», — пишет он.

В прошлом году исполнилось 90 лет с тех пор, как в 1932 году власти СССР организовали целенаправленные мероприятия по изъятию зерна и других продуктов питания у жителей Украины, что привело к Голодомору — одной из величайших трагедий в украинской истории.

15 декабря Европарламент проголосовал за резолюцию о признании Голодомора 1932−1933 годов геноцидом украинского народа.