«ВСУ двигаются вперед». Зеленский поблагодарил Нидерланды, США и Чехию за предоставление Украине танков Т-72 5 ноября, 12:07 Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

В субботу, 5 ноября, президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Нидерланды, США и Чехию за предоставление танков Т-72.

«Очень благодарны Нидерландам, США и Чехии за оказание весомой и крайне необходимой сейчас поддержки — 90 танков Т-72», — говорится в сообщении главы государства в Twitter.

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По его словам, ВСУ двигаются вперед и нуждаются в этой технике.

«Ценим помощь партнеров. Вместе стоим на защите свободы и демократии!» — заявил Зеленский.

В пятницу, 4 ноября, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что в декабре Украина получит первые 26 восстановленных и модернизированных танков благодаря решению Нидерландов, США и Чехии.