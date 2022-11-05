«ВСУ двигаются вперед». Зеленский поблагодарил Нидерланды, США и Чехию за предоставление Украине танков Т-72
Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)
В субботу, 5 ноября, президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Нидерланды, США и Чехию за предоставление танков Т-72.
«Очень благодарны Нидерландам, США и Чехии за оказание весомой и крайне необходимой сейчас поддержки — 90 танков Т-72», — говорится в сообщении главы государства в Twitter.
По его словам, ВСУ двигаются вперед и нуждаются в этой технике.
«Ценим помощь партнеров. Вместе стоим на защите свободы и демократии!» — заявил Зеленский.
В пятницу, 4 ноября, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что в декабре Украина получит первые 26 восстановленных и модернизированных танков благодаря решению Нидерландов, США и Чехии.