Зеленский побеседовал с премьер-министрами Великобритании и Чехии 13 марта, 21:21 Цей матеріал також доступний українською Владимир Зеленский (Фото:Офис президента Украины)

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с премьер-министрами Великобритании и Чехии Борисом Джонсоном и Петром Фиалой борьбу Украины с российской агрессией.

Об этом президент Украины сообщил в Twitter.

«Провел разговоры с премьер-министрами Великобритании Борисом Джонсоном и Чехии Петром Фиалой. Говорили о борьбе народа Украины против российской агрессии, о преступных атаках РФ на гражданских. Поблагодарил партнеров за важную поддержку. Ценим ее», — написал Зеленский.

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