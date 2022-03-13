Зеленский побеседовал с премьер-министрами Великобритании и Чехии

13 марта, 21:21
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Владимир Зеленский (Фото:Офис президента Украины)

Владимир Зеленский (Фото:Офис президента Украины)

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с премьер-министрами Великобритании и Чехии Борисом Джонсоном и Петром Фиалой борьбу Украины с российской агрессией.

Об этом президент Украины сообщил в Twitter.

«Провел разговоры с премьер-министрами Великобритании Борисом Джонсоном и Чехии Петром Фиалой. Говорили о борьбе народа Украины против российской агрессии, о преступных атаках РФ на гражданских. Поблагодарил партнеров за важную поддержку. Ценим ее», — написал Зеленский.

https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/1503074218988249093
Редактор: Виктория Бедрак

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Теги:   Борис Джонсон Владимир Зеленский Петр Фиала

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