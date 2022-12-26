Зеленский победил Путина в наступательной дипломатии: что это даст — эксперт 26 декабря, 13:35 Владимир Зеленский и Джо Байден в Белом доме (Фото:ОП)

Контраст между экстраординарной аудиенцией Владимира Зеленского в Вашингтоне и встречей российского и белорусского диктаторов в Минске доказал: президент Украины победил Владимира Путина в новом раунде «наступательной дипломатии».



Об этом в своей колонке пишет Дайан Фрэнсис, редактор канадского National Post, старший научный сотрудник Atlantic Council.

«Зеленский переиграл Путина, получив экстраординарную аудиенцию у Байдена и произнеся речь, которая вызвала многочисленные аплодисменты в Конгрессе. Его миссия была черчиллевской: укрепить альянс, поблагодарить американцев за их поддержку и получить больше оружия, чтобы переключить военные усилия Украины с обороны на наступление", — отмечает Фрэнсис. Она также напоминает, что Путин не только провел гораздо более бледную встречу в Беларуси «со своим марионеточным диктатором» Александром Лукашенко, но и не встретился в Пекине со своим влиятельным «безграничным другом» Си Цзиньпином.



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"Вместо этого он послал туда своего помощника, бывшего президента России Дмитрия Медведева, который сфотографировался с Си, но получил выговор за войну", - подчеркивает эксперт.

Она также приводит мнение бывшего посла США в России Майкла Макфола, который убежден, что визит украинского президента в Байден «сильно ухудшит положение Путина», поскольку Зеленский в Белом доме пытался доказать, что самый быстрый способ завершить эту войну — это наступление.

Впрочем, хотя Путина переиграли в геополитическом плане, у него в рукаве есть и другие уловки, такие как тысячи новых иранских беспилотников, ядерные угрозы, гиперзвуковые ракеты и еще одна массовая мобилизация «пушечного мяса» для того, чтобы бросить их в бой, предупреждает Дайан Фрэнсис. Она напоминает, что 21 декабря российский генерал Сергей Шойгу объявил о дальнейшем расширении вооруженных сил России с 1 млн. до 1,5 млн. за три года. «Использование такой «жертвенной живой силы» может и не выиграть войны, но замедляет сражения и приводит к большим потерям с другой стороны. Например, ожесточенная битва за Бахмут на востоке Украины сейчас зашла в тупик: Украина ежедневно убивает примерно 900 россиян, но, согласно источнику в правительстве Украины, их тут же заменяют 900 свеже мобилизованных необученных солдат», — приводит цифры Фрэнсис.

Однако она выражает надежду, что «очередной гнусный европейский деспот» будет "побежден цивилизованными народами».

Поэтому визит Зеленского в Вашингтон имел историческое значение, подчеркнул серьезность ситуации и напомнил обращение Уинстона Черчилля к Конгрессу 26 декабря 1941 года, когда Гитлер захватил часть Европы.

«Как и тогда, Зеленский сформулировал борьбу как глобальную битву, включающую теперь и Иран, который угрожает Америке, Европе, демократии и справедливости. Как и Черчилль, он был оптимистичен и решителен, но предупреждал, что война еще далека от завершения. И Черчилль, и Зеленский говорили с одной трибуны, поскольку их народ продолжает месяцами страдать от бомбардировок и переживает мрачное Рождество и зиму. Черчилль охарактеризовал Гитлера и его союзников так: «их много, они жестоки и безжалостны» и пообещал, что они «будут привлечены к полной ответственности», - перечисляет параллели Фрэнсис.

По ее словам, Зеленский направил месседж, «подобный тому, что был послан в 1941 году, и, надеемся, он будет услышан».