Зеленский подтвердил, что встретится с Трампом в пятницу

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что в пятницу, 17 октября, планирует встретиться с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне.

«Я на этой неделе встречусь в Вашингтоне с президентом Трампом. Думаю, что нам нужно обсудить последовательность шагов, которые я хочу предложить президенту», — сказал Зеленский во время брифинга с высокой представительницей ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Каей Каллас.

Ранее в понедельник, 13 октября, журналист Financial Times Кристофер Миллер со ссылкой на три осведомленных источника сообщил, что встреча Зеленского с Трампом может состояться в Вашингтоне 17 октября.

В понедельник в Вашингтон отправилась украинская делегация, в которую входят премьер-министр Юлия Свириденко и секретарь СНБО Рустем Умеров. Они обсудят укрепление ПВО и ударные возможности Украины, а также энергетику и новые санкции против России. Зеленский ранее говорил, что украинская делегация будет вести переговоры о покупке американского вооружения, среди приоритетов — системы ПВО.

11 и 12 октября Владимир Зеленский имел телефонные разговоры с Дональдом Трампом, во время которых лидеры обсудили возможную продажу ракет Tomahawk, а также ситуацию с энергетикой и возможности усиления украинской ПВО и дальнобойности Украины.

Последний раз лидеры Украины и США виделись на полях 80-й сессии Генассамблеи ООН 23 сентября. Комментируя встречу, Зеленский назвал ее «хорошей» и «самой полной из всех». Трамп после встречи с украинским президентом написал в соцсети, что Украина при поддержке ЕС может вернуть все свои территории, оккупированные Россией. По информации The Washington Post, украинская делегация осталась "в восторге" от встречи.