Зеленский: В ближайшие недели ожидаем хорошие новости по ПВО и ПРО

5 ноября, 20:06
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Украина ожидает хорошие новости по ПВО и ПРО (Фото:Генштаб ВСУ)

Украина ожидает хорошие новости по ПВО и ПРО (Фото:Генштаб ВСУ)

Президент Владимир Зеленский объявил, что уже в ближайшие недели ожидает «хорошие новости» относительно систем противовоздушной (ПВО) и противоракетной (ПРО) обороны для Украины.

Об этом глава государства сказал в видеообращении вечером в субботу, 5 ноября.

Зеленский рассказал, что во время заседания Ставки Верховного Главнокомандующего рассматривали противодействие ракетному и дроновому террору оккупантов.

Видео дня

«Уже есть достаточно значительные результаты в этом, процент ущерба стал больше, но еще есть над чем работать. Должны обеспечить полную защиту украинского неба и будем и дальше делать для этого все возможное и невозможное. В ближайшие недели ожидаем хороших новостей по ПВО и ПРО для Украины», — сказал президент.

Редактор: София Лазарова

Теги:   ПВО Ракетные удары Владимир Зеленский Ракетный щит Война России против Украины Ракетный удар ракетный обстрел

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