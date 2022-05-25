Украину устраивает политика Китая — Зеленский

25 мая, 10:14
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Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Arnd Wiegmann)

Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Arnd Wiegmann)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украину устраивает политика Китая.

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«Я думаю, что Китай избрал политику быть в стороне на сегодняшний момент. Я считаю, что Украину устраивает эта политика. Это лучше, чем помогать РФ, в любом случае», – сказал он.

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По его словам, хочется верить, что за спиной Китай не будет проводить другую политику.

"Нас устраивает этот статус-кво, скажу честно", - сказал он.

Глава государства добавил, что пока не видит шагов, которые бы Китай делал против Украины, но он не видит и поддержки.

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По данным американских СМИ, Россия просила Китай поддержать ее полномасштабное вторжение в Украину, предоставив военную и экономическую помощь. Страна-агрессор и Китай эту информацию отрицают.

США предостерегли Китай от оказания помощи РФ. По словам посла Китая в Украине Фаня Сяньжуна, страна никогда не будет нападать на Украину, а поможет.

Ранее премьер-министр Китая Ли Кэцян заявил лидерам ЕС, что Китай настаивает на мирных переговорах между Россией и Украиной «по-своему».

Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Китай Давос Владимир Зеленский Война России против Украины

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