Зеленский ответил, как долго будет длиться война РФ против Украины

1 июня, 11:04
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Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Vladislav Culiomza)

Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Vladislav Culiomza)

В четверг, 1 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что война будет длиться до победы Украины.

Об этом сообщает молдавское издание NewsMaker.

Отвечая на вопрос, как долго продлится война, Зеленский сказал, что «до нашей победы».

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«Россия может остановить это раньше, если уйдет со всех наших территорий, которые оккупировала», — сказал он.

Видео дня

В четверг, 1 июня, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Молдову. Он примет участие в саммите Европейского политического сообщества, где кроме него будут еще около 50 лидеров.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Владимир Зеленский Война России против Украины

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