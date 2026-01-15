«Ракеты и шахеды РФ тому доказательство». Зеленский в ответ на критику Трампа заявил, что не Украина является преградой для мира

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина никогда не была и не будет преградой для мира, а массированные российские удары являются четкими доказательствами, что Кремлю не нужны соглашения .

Об этом он сказал в четверг, 15 января, во время вечернего обращения.

Он сообщил, что провел разговор с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. По его словам, они обсуждали потребности для защиты и укрепления ПВО, увеличение взносов в программу PURL, а также дипломатическую работу с США.

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«Никогда Украина не была и не будет преградой для мира. Именно российские ракеты, российские шахеды, российские попытки уничтожить Украину являются четкими доказательствами, что России нужны вовсе не соглашения», — сказал президент.

Он добавил, что именно российские удары направлены на то, чтобы сломать украинскую энергетику и людей.

«Когда из-за России у украинцев нет электричества по 20−30 часов и когда российские удары направлены на то, чтобы сломать нашу энергетику и наших людей, именно на Россию надо давить. Я благодарю всех, кто в этом Украину поддерживает. Будем значительно активнее вести нашу дипломатическую работу — и публичную и официальную, и непубличную и неофициальную», — подчеркнул Зеленский.

14 января президент США Дональд Трамп в интервью агентству Reuters заявил, что заключение мирного соглашения задерживает Украина, а не Россия.

«Я думаю, что он (российский диктатор Владимир Путин, — ред.) готов заключить соглашение. Я думаю, что Украина менее готова к заключению соглашения», — сказал Трамп.

На вопрос, почему переговоры с посредничеством США до сих пор не решили крупнейший наземный конфликт в Европе со времен Второй мировой войны, Трамп дал короткий ответ: Зеленский.

«Я просто думаю, что ему, знаете, трудно это сделать», — сказал Трамп в ответ на вопрос журналистов, почему он считает, что украинский лидер задерживает переговоры.

Reuters пишет, что комментарии Трампа свидетельствуют о новой волне разочарования Зеленским, хотя их отношения, кажется, улучшилась под конец первого года второго срока Трампа на посту.

12 января Трамп повторил свое утверждение о том, что у Зеленского «нет карт, а есть только одно — Дональд Трамп» в вопросе завершения войны в Украине.

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В то же время издание The Telegraph со ссылкой на источники в Белом доме писало, что президент США разочаровывается в российском диктаторе из-за опасений, что он «тянет время», а не стремится к миру в Украине.

21 января в Давосе могут состояться переговоры Трампа с Зеленским при участии европейских лидеров и Канады.

Ожидается, что во время форума в Швейцарии Зеленский и Трамп подпишут финальное соглашение на 800 миллиардов долларов, направленное на ускорение послевоенного восстановления Украины.