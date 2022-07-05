Россия прекратит войну против Украины, если все санкции против нее будут введены без исключений — Зеленский

5 июля, 13:36
Владимир Зеленский (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Владимир Зеленский (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия прекратит войну против Украины, если все санкции против нее будут введены без исключений.

«Если все санкции, которые вводят отдельно Британия, США, Канада, Австралия, весь мир. Если все эти санкции будут введены без исключения. Я уверен, будет не просто миру, но будет очень сложно России и она прекратит эту войну», — сказал он на 26-м ежегодном правительственном круглом столе The Economist.

Видео дня

Читайте также:
Прощай, газ. Почему «голубое топливо», вслед за нефтью, перестанет быть оружием Кремля

По его словам, санкции вводятся не только из-за Украины, но и из-за нарушения международного права.

«Россия не остановится на Украине. Если мы их не остановим, они будут продолжать свою политику», — сказал он.

https://www.youtube.com/watch?v=4M133lmt620&t=2s
Редактор: Дарья Колесниченко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Санкции против России Владимир Зеленский Война России против Украины

Эксклюзивы НВ

Желающих купить квартиру в столице — единицы (Фото:MaxMaslov / Depositphotos)
Сюжет
Недвижимость /
Цены на жилье снизились на 10−15%, его можно купить по доверенности — оживет ли рынок?
5 июля, 12:32
Ритейл/Недвижимость
Виктор Шевченко
Совладелец группы логистических компаний ZAMMLER
Транспортный безвиз Украины с ЕС: Преимущества и подводные камни

Случилось то, чего многие годы ждали украинские перевозчики и экспортеры — Мининфраструктуры подписало соглашение с ЕС о либерализации автомобильных перевозок. В народе его окрестили «транспортным безвизом».

5 июля, 10:18
Эксперты
Витамин D, названный «солнечным витамином» из-за способности усваиваться организмом под воздействием солнечного света (Фото:Nicolas Solerieu/Unsplash)
Большой потенциал /
Четыре причини, почему вам не стоит недооценивать витамин D
5 июля, 07:00
Медицина
Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X