Россия прекратит войну против Украины, если все санкции против нее будут введены без исключений — Зеленский 5 июля, 13:36 Владимир Зеленский (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия прекратит войну против Украины, если все санкции против нее будут введены без исключений.

«Если все санкции, которые вводят отдельно Британия, США, Канада, Австралия, весь мир. Если все эти санкции будут введены без исключения. Я уверен, будет не просто миру, но будет очень сложно России и она прекратит эту войну», — сказал он на 26-м ежегодном правительственном круглом столе The Economist.

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По его словам, санкции вводятся не только из-за Украины, но и из-за нарушения международного права.

«Россия не остановится на Украине. Если мы их не остановим, они будут продолжать свою политику», — сказал он.

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