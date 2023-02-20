Преступление агрессии РФ: альтернативы созданию специального трибунала нет — Зеленский
Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что должен быть создан специальный трибунал для привлечения к ответственности российских военных преступников.
«По нашему мнению, нет альтернативы и созданию специального трибунала. Это позиция Украины, мы будем поддерживать эту позицию», — сказал он во время пресс-конференции с президентом США Джо Байденом в Киеве в понедельник, 20 февраля.
По его словам, вопрос восстановления справедливости крайне важен.
«Агрессор должен понести ответственность за агрессию и возместить все убытки», — сказал он.
Зеленский поблагодарил Джо Байдена за поддержку работы Украины по восстановлению справедливости.
26 января в Праге прошло заседание Основной группы по созданию специального трибунала по расследованию преступления агрессии против Украины. В нем приняли участие представители 20 стран.
19 января Европейский парламент принял резолюцию в поддержку создания международного трибунала для привлечения к ответственности виновных в преступлении агрессии против Украины.
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба объяснял, что специальный трибунал является фактически единственной возможностью привлечь к ответственности высшее политическое и военное руководство России за преступление агрессии против Украины.