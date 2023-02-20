Преступление агрессии РФ: альтернативы созданию специального трибунала нет — Зеленский 20 февраля, 14:57 Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что должен быть создан специальный трибунал для привлечения к ответственности российских военных преступников.

«По нашему мнению, нет альтернативы и созданию специального трибунала. Это позиция Украины, мы будем поддерживать эту позицию», — сказал он во время пресс-конференции с президентом США Джо Байденом в Киеве в понедельник, 20 февраля.

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По его словам, вопрос восстановления справедливости крайне важен.

«Агрессор должен понести ответственность за агрессию и возместить все убытки», — сказал он.

Зеленский поблагодарил Джо Байдена за поддержку работы Украины по восстановлению справедливости.

26 января в Праге прошло заседание Основной группы по созданию специального трибунала по расследованию преступления агрессии против Украины. В нем приняли участие представители 20 стран.

19 января Европейский парламент принял резолюцию в поддержку создания международного трибунала для привлечения к ответственности виновных в преступлении агрессии против Украины.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба объяснял, что специальный трибунал является фактически единственной возможностью привлечь к ответственности высшее политическое и военное руководство России за преступление агрессии против Украины.