Путин продолжит угрожать ядерным оружием — Зеленский 18 сентября, 08:52 Владимир Зеленский (Фото:Ritzau Scanpix/Ida Marie Odgaard via REUTERS)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор Владимир Путин будет дальше угрожать ядерным оружием для нагнетания нестабильности в США и Европе.

По его словам, Путин ждет, когда США станут менее стабильными.

«Он думает, что это произойдет во время выборов в США. Он будет искать нестабильность в Европе и США. Он будет использовать риск применения ядерного оружия для подпитки этой [нестабильности]. Он будет продолжать угрожать», — сказал Зеленский в интервью CBS.

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Россия продолжает угрожать Украине и миру применением ядерного оружия.

Например, 5 июля экс-президент и заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев пригрозил ядерной эскалацией и отметил, что якобы войну можно «закончить за несколько дней», если Украина перестанет получать помощь от партнеров.

9 июня российский диктатор Владимир Путин заявил, что страна-агрессор начнет размещать тактическое ядерное оружие в Беларуси.

