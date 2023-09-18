Путин продолжит угрожать ядерным оружием — Зеленский
Владимир Зеленский (Фото:Ritzau Scanpix/Ida Marie Odgaard via REUTERS)
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор Владимир Путин будет дальше угрожать ядерным оружием для нагнетания нестабильности в США и Европе.
По его словам, Путин ждет, когда США станут менее стабильными.
«Он думает, что это произойдет во время выборов в США. Он будет искать нестабильность в Европе и США. Он будет использовать риск применения ядерного оружия для подпитки этой [нестабильности]. Он будет продолжать угрожать», — сказал Зеленский в интервью CBS.
Россия продолжает угрожать Украине и миру применением ядерного оружия.
Например, 5 июля экс-президент и заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев пригрозил ядерной эскалацией и отметил, что якобы войну можно «закончить за несколько дней», если Украина перестанет получать помощь от партнеров.
9 июня российский диктатор Владимир Путин заявил, что страна-агрессор начнет размещать тактическое ядерное оружие в Беларуси.