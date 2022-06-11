«Решающее время». Ответ ЕС на заявку Украины по членству покажет, есть ли будущее у Европы — Зеленский 11 июня, 19:00 Цей матеріал також доступний українською Зеленский в начале полномасштабной войны подписал заявку на вступление Украины в ЕС (Фото:REUTERS / Valentyn Ogirenko)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ответ Европейского Союза на заявку Украины по поводу членства покажет, есть ли будущее у Европы.

«Сейчас, безусловно, решающее время. Не только для Украины, но и для Европейского Союза, всего европейского континента. Сейчас решается, каким будет будущее объединенной Европы и вообще будет ли. Россия хочет уничтожить европейское единство, хочет оставить Европу расколотой и слабой. Вся Европа — это цель для России. И Украина только первый этап в этой агрессии, в этих планах», — заявил Зеленский на брифинге с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен в Киеве в субботу, 11 июня.

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Именно поэтому, по словам главы государства, «положительный ответ Европейского Союза на украинскую заявку о членстве в ЕС может стать положительным ответом на вопрос — имеет ли вообще будущее европейский проект».

Зеленский подчеркнул, что народ Украины уже внес большой вклад в защиту совместных с Европейским Союзом свободы и ценностей.

«Тысячи украинских жизней отданы за то, чтобы в Украине и всей Европе жить как людям, жить свободно. Во время такой жестокой войны украинцы доказали, что государственные и общественные учреждения остаются устойчивыми. Наши люди абсолютно интегрированы в европейское пространство», — сказал он.

Он также отметил, что опрос, проведенный среди европейского населения, показал, что люди поддерживают Украину во вступлении в ЕС.

«И это справедливо. И признания на политическом уровне такой реальности мы очень ждем 23—24 июня, когда должно состояться историческое для нас заседание Европейского совета. Его логичным решением должно стать предоставление Украине статуса страны-кандидата в ЕС. Мы в это очень верим… Украинский народ сделает все необходимое для европейской интеграции Украины», — подчеркнул Зеленский, добавив, что «европейский проект точно не может быть завершен без Украины».

Во время встречи с Зеленским президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Еврокомиссия завершит работу над рекомендациями по предоставлению Украине статуса кандидата в ЕС до конца следующей недели.

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Ранее агентство Bloomberg сообщило, что 17 июня Еврокомиссия будет рекомендовать предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС. Заключение ЕК будет рекомендацией для Совета ЕС, который должен принять решение о следующих шагах.

Заявка Украины на вступление Евросоюза будет обсуждаться на уровне европейских лидеров Европейским Советом 23—24 июня.

Однако некоторые страны ЕС выступают против предоставления Украине статуса страны-кандидата на вступление. Вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина говорила, что против этого выступают три страны блока. По данным СМИ, среди них Австрия и Дания.

8 июня Европарламент поддержал резолюцию с призывом предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС. «За» проголосовали 438 евродепутатов. 9 июня лидеры фракций Европарламента призвали Евросоюз предоставить Украине и Молдове статус кандидата, а также работать над предоставлением такого же статуса Грузии.

Путь к членству Украины в ЕС: что известно

28 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление Украины в ЕС. Он говорил, что после полномасштабного вторжения РФ Украина обратится к Евросоюзу относительно безотлагательного вступления по новой специальной процедуре.

21 марта стало известно, что Еврокомиссия начала работу над заключением о членстве Украины в ЕС.

Во время визита в Киев 8 апреля президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен передала Зеленскому опросник о соответствии Украины Копенгагенским критериям — это необходимый этап для получения статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Вслед за Украиной 11 апреля такие опросники получили Грузия и Молдова.

18 апреля Киев передал Еврокомиссии первую часть заполненной анкеты-опросника для получения статуса кандидата на членство в ЕС, а 9 мая — вторую заполненную часть опросника.

Зеленский заявил, что Украина рассчитывает получить статус кандидата на членство в Евросоюзе в июне 2022 года.

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