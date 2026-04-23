Зеленский отверг идею «символического» членства в ЕС: Украина защищает Европу не символически

Президент Владимир Зеленский отверг идею «символического» членства Украины в ЕС , подчеркнув, что борьба страны за защиту Европы является реальным вкладом, который заслуживает полноправного членства в Евросоюзе.

Об этом Зеленский заявил в четверг, 23 апреля, отвечая на вопросы журналистов.

На вопрос относительно предложений Франции и Германии, которые, по данным СМИ, рассматривают варианты «символического» вступления Украины в ЕС, глава государства отметил, что эта идея, которая исключает доступ Киева к общему бюджету и права голоса, неприемлема.

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«Украине не нужно символическое членство для ЕС. Украина безусловно защищает Европу. И защищает Европу не символически, а реально, гибнут люди… Мы защищаем общие европейские ценности. Я считаю, что мы заслуживаем полноправного членства Европейского Союза», — ответил президент.

Зеленский также обратился к украинским институтам, занимающимся евроинтеграцией, с предупреждением не искать путей к символическому членству. Он отметил, что уже достаточно было «символических союзов», таких как Будапештский меморандум и гарантии безопасности.

«Я это не поддерживаю. Народ это не поддерживает. Самое главное — нам достаточно уже символических союзов. Будапештский меморандум, символические гарантии безопасности, НАТО, символический путь в НАТО. Мы заслуживаем полноправного членства в различных союзах», — ответил он.

20 апреля газета Financial Times сообщала, что Германия и Франция призвали предоставить Украине «символические» преимущества на этапе подготовки к вступлению в Евросоюз, что предусматривает участие Киева в министерских и лидерских встречах без права голоса и без автоматического доступа к общему бюджету ЕС.

В свою очередь вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка заявлял, что Украина готова отложить получение некоторых преимуществ от членства в Европейском Союзе, чтобы ускорить процесс вступления в объединение.

24 марта европейский комиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что Украина не сможет стать членом ЕС в 2027 году.

Президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина рассчитывает на вступление в Европейский Союз в 2027 году.

В то же время канцлер Германии Фридрих Мерц отмечал, что любая страна, которая хочет присоединиться к ЕС, должна сначала соответствовать Копенгагенским критериям, а этот процесс обычно занимает несколько лет.

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Он подчеркнул, что Украине нужна перспектива, которая проложит путь к вступлению в долгосрочной перспективе. Вступление Украины в ЕС с 1 января следующего года, по словам Мерца, нереально.