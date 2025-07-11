Зеленский после заявления Дуды о Жешуве: Важно, чтобы Польша оставалась ключевым хабом для помощи Украине

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в первый день Конференции по вопросам восстановления Украины в Риме, Италия, 10 июля 2025 года (Фото: REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

Президент Владимир Зеленский заявил, что Польша должна и в дальнейшем оставаться ключевым логистическим и транзитным хабом для международной помощи Украине.

В своем Telegram-канале глава государства сообщил, что встретился с премьер-министром Польши Дональдом Туском в рамках Конференции по вопросам восстановления Украины в Риме.

Зеленский отметил, что поблагодарил польского премьера за оборонную поддержку, участие в конференции и присоединение к Европейскому флагманскому фонду реконструкции Украины.

Он отметил, что обсудил с Туском ситуацию на поле боя и оборонные потребности Украины. По его словам, приоритетом является развитие оборонного производства.

Зеленский подчеркнул, что Украина заинтересована в сотрудничестве с Польшей в рамках программы SAFE и других для совместных закупок и производства оружия.

«Важно, чтобы Польша и в дальнейшем оставалась ключевым логистическим и транзитным хабом для международной помощи Украине», — подчеркнул он.

В то же время Туск написал на своей странице в X, что Конференция по вопросам восстановления Украины в Риме продемонстрировала, «к удивлению некоторых и к сожалению Москвы, уникальное единство Европы, США, Канады и Украины».

Ранее президент Польши Анджей Дуда раскритиковал отношение союзников Украины к Польше, в частности в контексте поставки военной помощи через аэропорт Жешув.

В интервью Polsat News, опубликованном 9 июля, Дуда заявил, что Польша в некоторых вопросах могла бы «показать, что ее нельзя обходить или игнорировать», однако этого не произошло.

«Например, я считаю, что как украинцы, так и наши союзники просто считают, что аэропорт в Жешуве и наши автомагистрали принадлежат им, будто это их. Но это не их. Это наше. Поэтому, если кому-то что-то не нравится, то закрываем и до свидания», — сказал президент Польши.

Он добавил, что Польшу «не пригласили в очень важные международные органы, где решался вопрос о поставках помощи через нашу территорию». Дуда не уточнил, о чем идет речь.