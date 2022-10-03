Зеленский отреагировал на скандальные твиты Маска про войну РФ против Украины

3 октября, 22:13
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Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на скандальные твиты основателя компаний Tesla и Spacex Илона Маска.

Зеленский спросил у пользователей, какой Илон Маск им больше нравится: который поддерживает Украину или который поддерживает Россию.

https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/1577006943499350016

3 октября Маск опубликовал ряд твитов с предположениями «вероятнейшего» окончания войны России против Украины:

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  • Провести выборы в аннексированных Россией регионах под наблюдением ООН. Россия уходит, если на это будет воля народа.
  • Крым формально входит в состав России, как это было с 1783 года (до «ошибки» Хрущева).
  • Гарантируется водоснабжение Крыма.
  • Украина остается нейтральной.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк предложил Маску другие варианты развития событий.

«Украина освобождает свои территории. Включая аннексированный Крым. Россия проходит демилитаризацию и обязательную денуклеаризацию и больше не может угрожать другим. Военные преступники подвергаются международному трибуналу», — написал Подоляк.

В международной разведывательной организации InformNapalm предположили, что Илона Маска могли взломать хакеры. В частности, позиция, изложенная в последних твитах, сильно отличается от той, которую он высказывал раньше. Также там напомнили, что ранее аккаунт Маска уже взламывали.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Российская агрессия Российская пропаганда Владимир Зеленский Антипропаганда Илон Маск Война России против Украины

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