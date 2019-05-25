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Зеленский отреагировал на решение Международного трибунала по украинским морякам

Сегодня, 15:34
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Зеленский отреагировал на решение Международного трибунала по украинским морякам - фото

Valentyn Ogirenko/Reuters

Зеленский заявил, что украинских моряков очень ждут дома

Выполнение Россией решения Международного трибунала ООН по морскому праву об освобождении украинских моряков может стать сигналом от Кремля о готовности к прекращению конфликта с Украиной.

Об этом сообщил глава украинского государства Владимир Зеленский.

«Выполнение РФ приказа Международного трибунала ООН об освобождении захваченных украинских моряков и кораблей может стать первым сигналом со стороны российского руководства о реальной готовности к прекращению конфликта с Украиной», — написал он в своем Facebook.

Зеленский отметил, что таким образом Россия может сделать шаг «к разблокированию переговоров и решению созданных ею проблем цивилизованным способом».

«Посмотрим, какой путь выберут в Кремле. Но мы очень ждем наших ребят дома!» — резюмировал украинский президент.

Напомним, Международный трибунал по морскому праву удовлетворил иск Украины против Российской Федерации относительно 24 украинских моряков и обязал Россию отпустить их.

Суд принял положительное решение и обязал Россию немедленно освободить и вернуть украинские корабли (19 голосов «за», 2 «против»). Освободить и вернуть украинских моряков (19 «за», 1 «против»).

В МИД Украины заявили, что ожидают немедленного освобождения украинских моряков.

В МИД РФ заявили, что будут и дальше отстаивать свою позицию. Вопрос освобождения украинских моряков не поднимался в комментарии.

25 ноября 2018, когда корабли ВМС Украины осуществляли переход из Черного в Азовское море, в районе Керченского пролива их остановил российский танкер, преградив проход под построенным оккупационными властями Керченским мостом. Украинские корабли подверглись нападению со стороны сил ВМФ России и Береговой охраны РФ — был протаранен буксир Яны Капу, а вне 12-мильной зоны украинские артиллерийские катера сопровождения были обстреляны. Все три украинских судна захватили россияне. В плен попали 24 моряка, 6 из которых — ранены. Россия незаконно их удерживает и судит.

Теги:   Украинские моряки Международный трибунал Владимир Зеленский

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