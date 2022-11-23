«Россию необходимо изолировать». Зеленский прокомментировал решение Европарламента о признании РФ государством-спонсором терроризма
Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)
Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя решение Европарламента о признании России государством-спонсором терроризма, заявил, что РФ необходимо изолировать на всех уровнях.
«Приветствую решение Европарламента о признании России государством-спонсором терроризма и государством, использующим средства терроризма», — говорится в заявлении главы государства в Twitter в среду, 23 ноября.
По его словам, Россию необходимо изолировать на всех уровнях и привлечь к ответственности, чтобы положить конец ее многолетней политике терроризма в Украине и мире.
В среду, 23 ноября, Европарламент признал Россию государством-спонсором терроризма и призвал к ее международной изоляции.
Резолюцию поддержали 494 депутата, 58 против, 44 воздержались.
Документ носит рекомендательный характер для Еврокомиссии и Совета ЕС.
Депутаты Европарламента заявили, что военные удары России по гражданским объектам, таким как энергетическая инфраструктура, больницы, школы и приюты нарушают международное право.
13 октября Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию о поддержке Украины и признании режима РФ террористическим.
21 октября Парламентская ассамблея НАТО утвердила резолюцию, в которой призывает членов Альянса признать российский режим террористическим. В этой резолюции также содержатся ряд других важных призывов:
- к созданию специального международного трибунала для расследования военных преступлений России,
- увеличить поставки вооружения Украине,
- разработать конкретные шаги по вступлению Украины в НАТО
- создать механизм взыскания репараций с РФ за нанесенный Украине ущерб.
Ряд парламентов стран Европы ранее в индивидуальном порядке уже признали российский режим террористическим. Среди них — депутаты Чехии, Латвии, Литвы и Эстонии.