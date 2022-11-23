«Россию необходимо изолировать». Зеленский прокомментировал решение Европарламента о признании РФ государством-спонсором терроризма

23 ноября, 14:03
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Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя решение Европарламента о признании России государством-спонсором терроризма, заявил, что РФ необходимо изолировать на всех уровнях.

«Приветствую решение Европарламента о признании России государством-спонсором терроризма и государством, использующим средства терроризма», — говорится в заявлении главы государства в Twitter в среду, 23 ноября.

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По его словам, Россию необходимо изолировать на всех уровнях и привлечь к ответственности, чтобы положить конец ее многолетней политике терроризма в Украине и мире.

https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/1595378425648357377

В среду, 23 ноября, Европарламент признал Россию государством-спонсором терроризма и призвал к ее международной изоляции.

Резолюцию поддержали 494 депутата, 58 против, 44 воздержались.

Документ носит рекомендательный характер для Еврокомиссии и Совета ЕС.

Депутаты Европарламента заявили, что военные удары России по гражданским объектам, таким как энергетическая инфраструктура, больницы, школы и приюты нарушают международное право.

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13 октября Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию о поддержке Украины и признании режима РФ террористическим.

21 октября Парламентская ассамблея НАТО утвердила резолюцию, в которой призывает членов Альянса признать российский режим террористическим. В этой резолюции также содержатся ряд других важных призывов:

  • к созданию специального международного трибунала для расследования военных преступлений России,
  • увеличить поставки вооружения Украине,
  • разработать конкретные шаги по вступлению Украины в НАТО
  • создать механизм взыскания репараций с РФ за нанесенный Украине ущерб.

Ряд парламентов стран Европы ранее в индивидуальном порядке уже признали российский режим террористическим. Среди них — депутаты Чехии, Латвии, Литвы и Эстонии.

https://www.youtube.com/watch?v=ozpS3FQatK8
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Европарламент Владимир Зеленский Война России против Украины государство-спонсор терроризма

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