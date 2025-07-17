«Каждый день для нас страшен». Зеленский заявил, что 50-дневный ультиматум Трампа для России лишь даст агрессору больше времени

Президент Владимир Зеленский заявил, что установленный президентом США Дональдом Трампом 50-дневный срок для достижения мирного соглашения между Украиной и страной-агрессором Россией означает еще почти два месяца смертей и разрушений.

Об этом глава государства рассказал в интервью The New York Post в среду, 16 июля.

«50 дней для нас — это… каждый день страшный. Путин не хочет завершения [войны]… он просто не готов к компромиссу», — сказал он.

Зеленский подчеркнул, что путь к прекращению агрессии против Украины — это заставить российского диктатора Владимира Путина закончить войну.

«Если Украине придется делать это самой, нас ждет очень долгий путь с большим количеством смертей, чтобы убедить его, что это важно [завершить войну], потому что это не просто слова — нужны серьезные рычаги влияния», — отметил украинский президент.

По его словам, Трамп имеет власть заставить Путина «встать на колени», введя жесткие санкции, которые могут вызвать «социальный взрыв» в России.

Зеленский добавил, что 50 дней дают российскому агрессору еще больше времени для продолжения войны — после того, как глава Кремля уже «играл с Трампом» в течение месяцев безрезультатных переговоров с Москвой.

«Путин просто потерял время президента Трампа. Мне очень хотелось бы, чтобы Соединенные Штаты, Конгресс и президент надавили на ситуацию с санкциями — и чем раньше, тем лучше», — сказал он.

14 июля американский президент заявил, что «очень недоволен» Россией и пригрозил 100% пошлинами, если за 50 дней мирное соглашение с Украиной не будет достигнуто.

Белый дом уточнил, что речь идет о введении 100% пошлин на российские товары, а также о вторичных санкциях в отношении стран, которые покупают нефть у России, если соглашение не будет заключено в течение 50 дней.

«Я надеюсь, мы не дойдем до этого [тарифов], но я слышал столько разговоров, разговоров и разговоров, а потом на Киев летят ракеты и убивают 60 человек», — добавил Трамп.

В тот же день объявил, что США и НАТО заключили соглашение о поставках оружия в Украину. По его словам, США будут производить «лучшее в мире» оружие и продавать его НАТО, а Альянс будет координировать поставки в Украину.

Трамп также сказал, что благодаря соглашению Украина получит вооружение на миллиарды долларов. Генсек НАТО Марк Рютте уточнил, что речь идет о «огромном количестве военной техники», в том числе средства ПВО и ракеты. В некоторых случаях партнеры могут отправлять Украине оружие, уже имеющееся у них в арсенале, и закупать у США оружие для пополнения собственных запасов.

Также американский президент заявил, что некоторые страны, которые имеют ЗРК Patriot, могут в ближайшее время передать их Украине.